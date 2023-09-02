"أسطول" تنجح فى تعزيز منظومة النقل واللوجستيات بالسوق المصرية

أعلنت شركة أسطول، التابعة لراية القابضة للاستثمارات المالية – ومقدمة الخدمات اللوجستية للعديد من القطاعات؛ من بينها التعدين، والطاقة، والزجاج، والأسمنت، والحبوب، وخامات البناء وغيرها – أنها تستهدف مضاعفة عدد مركباتها في الفترة المقبلة من الشاحنات المجهزة بأحدث التقنيات مثل جهاز التتبع GPS ونظام مراقبة الطريق، وتجري الآن عملية المفاوضات لتحقيق هذا الهدف.



وأكد تامر بدراوي الرئيس التنفيذي للشركة أن "أسطول" قامت بتوسيع نطاق أعمالها بنجاح، حيث تمتلك حالياً أكبر أسطول شاحنات تعمل بالغاز الطبيعي في مصر، وقد حققت حجم أعمال بلغ 607 مليون جنيه العام الماضي، وتتصدر الشركة سوق توريد الفحم لمصانع الأسمنت بالسوق المصرية بنسبة 70%. وتستهدف الشركة التوسع في منطقة الخليج.

وقال بدراوي: “خلال النصف الأول من 2023، استمرت توسعات أسطول المثمرة، إذ بلغت إيراداتها حوالي 566 مليون جنيه مصري مقارنة بنحو 317 مليون جنيه مصري في الفترة نفسها من عام 2022 – بزيادة سنوية قدرها 79%. كما وصل إجمالي أرباح الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 118 مليون جنيه مصري، في مقابل 53 مليون جنيه مصري في النصف الأول من العام المادي، بزيادة سنوية قدرها 123%. وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 21% مقابل 17% لنفس الفترة من عام 2022. كما بلغ صافي الربح عن النصف الأول من العام 35 مليون جنيه مصري، مقابل 12 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2022”.

وأضاف : "تتمتع شاحنات "أسطول" بأعلى مستويات الأمان، وتستخدم الشركة النظم التكنولوجية المتقدمة لتتبع الحافلات وتحسين أدائها. وتحرص الشركة على توظيف السائقين المؤهلين على أعلى مستوى احترافي وتقني".

وتابع بدراوي : "تقوم "أسطول" بتوسيع نشاطها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث قامت بنقل الغاز الطبيعي والمواد البترولية ومشتقاتها باستخدام الغاز الطبيعي، وتخطط لأن تعمل 25% من مركباتها بالغاز الطبيعي بحلول نهاية عام 2024 وأن تصل إلى استخدام الغاز الطبيعي بالكامل بحلول عام 2026”.

وقال "تعمل "أسطول" أيضًا في مجال التخزين وتفريغ أوعية الشحن، وأصبحت اليوم أكبر الشركات العاملة في قطاع اللوجستيات في مصر وتحظى بثقة العديد من الشركات المحلية والعالمية".

واختتم بدراوي قائلاً: "تعكف "أسطول" على تحقيق خططها الاستراتيجية وتطلعاتها للمستقبل، وتتطلع للاستمرار في تقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة والأمان لعملائها في مصر والمنطقة".