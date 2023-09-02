ads
الأحد 03 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سباعي بيراميدز الدولي يغادر معسكر تركيا للانضمام للمنتخب

لاعبو بيراميدز الدوليون
لاعبو بيراميدز الدوليون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

غادر اللاعبون الدوليون السبعة من نادي بيراميدز، معسكر الإعداد المقام في تركيا، في طريق العودة إلى القاهرة، من أجل الانتظام في صفوف منتخبي مصر الأول والأولمبي.

وغادر المعسكر لاعبو المنتخب الأول الستة، علي جبر ومحمد حمدي ومحمد رضا بوبو ومحمود مرعي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل للانضمام لمعسكر منتخب مصر الأول الذي يستعد لخوض مباراتي أثيوبيا وتونس خلال معسكر سبتمبر الدولي.

كما غادر محمود صابر من أجل الانضمام لصفوف منتخب مصر الأولمبي، الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب روسيا في إطار الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس الصيف المقبل.

نادي بيراميدز على جبر لاعب بيراميدز المنتخب الوطني معسكر بيراميدز في تركيا
ads