وزير الرياضة ومحافظ أسوان يتفقدان عددا من الأنشطة والفعاليات بمركز شباب المدينة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالإدارة المركزية لتنمية النشء، بمركز شباب المدينة بأسوان، وذلك خلال جولة الوزير التفقدية للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

شملت الأنشطة والفعاليات، الشعب الكشفية، مبادرة سفراء ضد الفساد، البرنامج القيادي لتمكين الفتيات ريحانة تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية، شعب الهوايات الإنتاجية والتأهيل المهني وإطلالة، أعضاء برنامج روبوتاك وأندية القرن، بالإضافة إلى زيارة مقر أنشطة الدعم للوافدين السودانين بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة.



أكد وزير الشباب والرياضة، حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصًة محافظات الصعيد، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة، مع ضرورة تكثيف المشروعات والأنشطة المُقدمة لأبناء مصر من قاطنى المحافظات الحدودية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالأنشطة والبرامج التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للشباب المصري من مختلف أنحاء محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الحدودية تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.