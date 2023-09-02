الأهلي يقص شريط بطولة الدوري الأفريقي بمواجهة سيمبا التنزاني

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع ضربة البداية في النسخة الأولى من بطولة الدوري الافريقي لكرة القدم التي تقام للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء.

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على فريق سيمبا التنزاني في أول مباراة بالبطولة الجديدة يوم 20 أكتوبر المقبل على ملعب في العاصمة التنزانية دار السلام .

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من البطولة عن:

سيمبا التنزاني × الأهلي المصري

مازيمبي الكونغولي × الترجي التونسي

إنييمبا النيجيري × الوداد المغربي

بيترو أتلتيكو الأنجولي × صن داونز الجنوب أفريقي

بينما سيكون الوداد المغربي في مهمة سهلة نسبيا عندما يواجه إنييمبا النيجيري، الذي ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي على يد الأهلي بنغازي الليبي.

ويواجه الترجي التونسي اختبارا صعبا، حيث يلتقي بمازيمبي الكونغولي، فيما سيكون ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي خصما صعبا لبيترو أتلتيكو الأنجولي، الذي ترددت أنباء عن انسحابه من البطولة بسبب الإيقاف.

