بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الأرز خلال أسبوع

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أسباب تراجع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة الحالية، معقبًا: «التراجع بسبب موسم الحصاد خلال الشهر الماضي».

وقال شحاتة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن سعر طن أرز الشعير حاليا انخفض إلى 11 ألف جنيه، ليتراجع أكثر من 1000 جنيه خلال أسبوع.

وتابع: "سعر كيلو الأرز العريض بـ22 جنيها كحد أقصى، وسعر كيلو الأرز الرفيع بـ19 جنيها، تراجع الأسعار سيظهر في منافذ البيع خلال الأسبوع المقبل، ومنتصف سبتمبر الجاري سيتم جمع محصول الأرز من المزارعين".