مقتل 7 أشخاص في هجوم مسلح على مسجد بنيجيريا

لقي 7 أشخاص مقتلهم في هجوم مسلح على مسجد في قرية سايا سايا بولاية كادونا شمال غربي نيجيريا.

ووفقا لمصدر محلي، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، فإن 5 من الضحايا قتلوا في المسجد، في حين قتلت ضحيتان منهم في موقعين آخرين داخل القرية. ووقع الحادث حوالي الساعة الثامنة مساء يوم أمس الجمعة، عندما كان القرويون يؤدون صلاة العشاء في مسجد محلي.

وتابع المصدر أن اثنين آخرين من القرويين أصيبا بطلقات نارية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد زعيم القرية ملام عبد الرحمن يوسف، وقوع الحادث، قائلا إن رئيس الحراسة كان من بين الضحايا الذين قتلوا داخل المسجد.

وأضاف زعيم القرية في تصريحات صحفية: "اشتبهنا بأنهم تعقبوا رئيس الحراسة إلى المسجد لمهاجمته. كنا داخل المسجد نصلي عندما وصلوا وبدأوا بإطلاق النار. فقتل 5 أشخاص في المسجد، كما قتل سائق كان ينقل مواد غذائية إلى القرية. وقتل شخص آخر من قرية مجاورة".

ولفت إلى أن عناصر أمنية تضم جنودا وشرطة من بلدة إيكارا ومنطقة بالجور، وصلت إلى مكان الحادث حوالي الساعة 12:30 صباحا، قائلا إن قطاع الطرق قد غادروا القرية قبل أن يصل رجال الأمن إلى موقع الحادث.