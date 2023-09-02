قادة الانقلاب في الجابون يلغون أحد قرارات "التمرد العسكري"

أعلن قادة الانقلاب في الجابون، اليوم السبت، إعادة فتح حدود البلاد، التي أغلقت في أعقاب التمرد العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق علي بونغو، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح الناطق باسم الجيش الجابوني، في بيان أذيع عبر التلفزيون الرسمي، إن "القرار شمل الحدود البرية والبحرية والجوية وبأثر فوري اعتبارا من اليوم السبت".

وكان قائد المرحلة الانتقالية في الجابون، الجنرال بريس أوليغي نيغما، قال إنه تعهد، في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي، بـ"إعادة تنظيم المؤسسات ضمن توجه أكثر ديمقراطية، وأكثر احتراما لحقوق الإنسان"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ووعد كذلك بـ"بقانون انتخابي جديد، ودستور جديد يلبي تطلعات الشعب الجابوني الذي ظل لوقت طويل أسير المعاناة"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة عدم الخلط بين السرعة والتسرع، قائلا: "الذي يسير ببطء يسير بأمان".