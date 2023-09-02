وزيرا التضامن والشباب يطلقان مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر" بأسوان

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر" اليوم السبت من محافظة أسوان وسط حضور كبير وحافل من رجال المصالحات بجميع محافظات صعيد مصر وبدعم كبير من القيادة السياسية .



وثمنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي جميع الجهود العظيمة والعمل الدؤوب وراء مبادرة "درع التسامح... صعيد بلا ثأر"، معربة عن سعادتها بإطلاق "يوم التسامح" متمنية أن يصبح يوم التسامح؛ بداية النهاية لتقليد "الثأر" البغيض.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الحكومة والمجتمع العلمي في الجامعات ومنظمات المجتمع المدني أولت قضية الثأر أهمية خاصة وشجعت كل المبادرات التي من شأنها الحد من هذه الجريمة واقتلاع جذورها من الأساس، موجهة التحية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على جهوده لنزع فتيل الفتن وحفظ دماء العائلات.



وأوضحت أن وزارة التضامن تثمن كل مبادرات المصالحات العرفية التي تحدث لحقن الدماء وإشاعة ثقافة السلام بين العائلات، وجميع الأنشطة والفعاليات التي تخدم العائلات المتصارعة دينيا وثقافيا ومعيشيا، ورفع الوعي بمنظومة القيم البديلة القائمة على نبذ العصبية والتعصب، وتشجيع ثقافة الحوار والتفاوض واحترام تطبيق القانون باعتبار أن الدولة هي المؤسسة الوحيدة المنوط بها تحقيق العدالة والردع.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن مصر دائما نسيج واحد ولا يوجد أي فرق بين مسلم ومسيحي لأن الجميع في وطن واحد يعملون جميعا تحت رايته، لافتا إلى أن وزارة الشباب قد انضمت لهذه المبادرة في عام 2018 لم نتردد لحظة في المشاركة وقدمنا كل الدعم والمساندة.

وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" اهتمام المؤسسة بدعم الجهود الهادفة لتنمية الإنسان والتي تمثل العنصر الرئيسي في عمل المؤسسة في ستة مجالات أساسية هي التكافل الاجتماعي والتعليم والصحة والبحث العلمي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على تنمية الإنسان وتطوير الآليات الكفيلة من أجل تحسين ظروف الحياة من كافة الاتجاهات وفي مقدمتها الاقتصادية والاجتماعية وما تشملها من علاقات أسرية مستقرة تعود بالفائدة على المجتمع.



ولفت “جمعة” إلى أن مؤسسة مصر الخير كانت سباقة في تنفيذ المبادرات والمشروعات الهادفة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وفي مقدمتها مشروع قيم وحياة والتي تستهدف إعادة نشر القيم الإنسانية في المجتمع في 27 محافظة وتم الوصول إلى 160 مبادرة لنشر القيم المجتمعية، منها مبادرة للنظافة ومبادرة لرعاية المسنين مبادرة لحماية الفتيات من التحرش مبادرة لنشر السعادة والعديد من المبادرات الأخرى وتحولت المبادرات لمشاريع علمية.



وأضاف: مبادرة "درع التسامح... صعيد بلا ثأر" نتواجد اليوم من أجل الاحتفاء بها وتوضح مدى دعم وإهتمام الدولة وحرصها على تحقيق التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين بالصعيد من خلال رفع الوعى الثقافى ونبذ بعض العادات والموروثات الخاطئة ومنها الثأر وبما يرسخ لقيم التسامح بين أبناء الوطن، والمجتمع لن يتقدم ويحقق التنمية إلا من خلال القيم فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، لأن القيم هي الأساس.

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