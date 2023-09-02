رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل محافظ الجيزة



استقبل صباح اليوم السبت، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.

تناول الطرفان بحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة ومحافظة الجيزة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى حيث أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدور الهيئة البناء والفعال في الدفاع عن الحق والمال العام للدولة المصرية.

واتفق الطرفان على أن تقوم الهيئة بعقد عدة دورات تدريبية للسادة أعضاء الشئون القانونية بالمحافظة والأجهزة التابعة لها.

حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة:

المستشار / عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.

والمستشار/ محمد حسن الأمين العام.

والمستشار/ مكرم عبد الله إبراهيم رئيس قسم الهيئة بديوان عام محافظة الجيزة.

والمستشار/ هاني محمد على رئيس المكتب الفني.

والمستشار/ دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.

والمستشار/ أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.