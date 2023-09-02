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السبت 02 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط محال تبيع السجائر بأكثر من السعر الرسمي وأخرى امتنعت عن بيعها في بورسعيد

محمد عوض وكيل وزارة
محمد عوض وكيل وزارة التموين ببورسعيد
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد عوض، اليوم السبت، حملة على الأسواق لملاحقة المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر امتناع عن بيع سجائر بعد عمل محاولات شراء من قبل أحد المفتشين، حيث أفاد التجار بعدم وجود السلعة وبالتفتيش تبين وجودها داخل المحال، حيث يقوم التجار باحتكارها لبيعها بأسعار أعلى من أجل التربح دون وجه حق، وجرى التحفظ على كميات السجائر وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما حُررت 6 محاضر لمحال تجارية قامت ببيع السجائر أزيد من سعرها الرسمي المصرح به بغرض التربح دون وجه حق.

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