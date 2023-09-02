ضبط محال تبيع السجائر بأكثر من السعر الرسمي وأخرى امتنعت عن بيعها في بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد عوض، اليوم السبت، حملة على الأسواق لملاحقة المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر امتناع عن بيع سجائر بعد عمل محاولات شراء من قبل أحد المفتشين، حيث أفاد التجار بعدم وجود السلعة وبالتفتيش تبين وجودها داخل المحال، حيث يقوم التجار باحتكارها لبيعها بأسعار أعلى من أجل التربح دون وجه حق، وجرى التحفظ على كميات السجائر وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما حُررت 6 محاضر لمحال تجارية قامت ببيع السجائر أزيد من سعرها الرسمي المصرح به بغرض التربح دون وجه حق.