برلماني: إنشاء وحدة بريكس يستهدف تحقيق أكبر استفادة من التكتل الاقتصادي للمجموعة

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإنشاء وحدة بريكس، يستهدف تحقيق أكبر استفادة من التكتل الاقتصادي للمجموعة الذي يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن تشكيل اللجنة جاء في وقت قياسي خاصة مع اقتراب موعد انضمام مصر لمجموعة بريكس في يناير 2024.



وأكد عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر لمجموعة البريدي سيعمل على زيادة التبادل التجاري وزيادة الفرص الاستثمارية.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن التبادل التجاري بين دول مجموعة البريدي سيعمل على تعزيز العملات الخاصة بكل دولة نظرا للتعامل بالعملة الرسمية لكل دولة فيما بينهم كما يساهم بشكل رئيسي في خفض الضغط على الدولار.

وتابع عضو مجلس النواب، أن التبادل التجاري بين دول المجموعة سيشمل السلع الأساسية من خلال تعويض النقص بين الدول وبعضها البعض مما سيعمل على حل أزمة نقص السلع الأساسية والاستراتيجية.



يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على إنشاء وحدة "بريكس" بالمجلس، بحيث تُعنى بملفات التعاون مع تجمع "بريكس"، وتضم في عضويتها الوزراء والمسئولين المعنيين.