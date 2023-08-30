كأس مصرف أبوظبي.. الوحدة يضرب الإمارات بثلاثية ويضع قدمًا في ربع النهائي

حقق فريق الوحدة بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، فوزًا كبيرًا على الإمارات بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد آل نهيان، ضمن منافسات جولة الذهاب للدور الأول من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي.

افتتح لوكاس بيمينتا التهديف في المباراة، في الدقيقة 35، قبل أن يضيف زميله كريستيان جوانكا الهدف الثاني في الدقيقة 87 في ظهوره الأول مع الفريق محليًا، ثم اختتم البديل السوري عمر خربين الثلاثية في الدقيقة 90+2، وذلك بعدما غاب عن مباراة الفريق الماضية أمام الجزيرة لتعرضه لوعكة صحية.

وبذلك، وضع الوحدة قدمًا في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي، بعد تحقيق الفوز بأرضه على الإمارات بثلاثة أهداف دون رد.

وكان المخضرم أندريس إنييستا، شارك في المباراة ضمن التشكيل الأساسي لفريق الإمارات، واستبدل في الدقيقة 46، وذلك بعد انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رحلة طويلة مع برشلونة وفيسيل كوبي الياباني.

وبدأ الوحدة بقيادة موسيماني، الموسم الجديد 2023-2024، ببطولة الدوري الإماراتي (دوري أدنوك للمحترفين)، بخسارة في الجولة الافتتاحية من البطائح بنتئجة 1-2، ثم تغلب على الجزيرة بنفس النتيجة.