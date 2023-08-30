مشهد مرعب.. العثور جثة شاب في حالة تعفن معلقًا بالسقف في المعصرة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب عشرينى فى حالة تعفن معلقًا فى السقف بمنطقة المعصرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من فتاة بعثورها على جثة شقيقها معلق فى السقف في أحد الشقق بدائرة قسم شرطة المعصرة، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب عمره 23 سنة، يرتدى كامل ملابسها والجثة فى حالة تعفن تام لمرور عدة أيام على وفاته، وحول رقبته حبل وتم إنزال الجثة ونقله لمشرحة زينهم.

ويجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل المتوفى لمعرفة ملابسات الحادث، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة لرصد دخول أى شخص للعقار وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.