الديون القاتلة.. سيدة تنتحر قفزا من الطابق السابع بعين شمس

أقدمت سيدة على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق السابع لعدم قدرتها على سداد ديونها بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة سيدة ترتدى كامل ملابسها وبها كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم ، ودلت التحريات على أن المتوفية ألقت بنفسها من الطابق السابع بعد مشاجرة مع شقيقتها

وأضافت التحريات أن المتوفية حصلت على أموال من الجيران وقروض من البنوك ولم تستطع سدادها بالإضافة لمطالبة الدائنيين لشقيقتها بسداد تلك الأموال وعندما عاتبتها شقيقتها على تلك الأموال انتابتها حالة نفسية سيئة وقفزت من شرقة شقتهم بالطابق السابع ولقيت مصرعها على الفور ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

ويجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل المتوفية لمعرفة ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.