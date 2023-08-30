سفارة فرنسا في ليبرفيل تنصح رعاياها في الجابون بالبقاء في منازلهم

أوصت سفارة فرنسا في ليبرفيل عاصمة الجابون، المواطنين الفرنسيين بالبقاء في منازلهم بسبب الأحداث الجارية.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، "ننصح مواطنينا في الجابون بالبقاء في منازلهم ومتابعة الوضع والالتزام بالتعليمات الأمنية التي أصدرتها السفارة".

وقامت السفارة بتخصيص رقم للرعايا الفرنسيين في البلاد للاتصال في حالات الطوارئ.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن اليوم إن باريس تتابع الوضع في الجابون عن كثب، خلال كلمة أمام مؤتمر السفراء المنعقد منذ الإثنين في باريس، وذلك على خلفية أخر التطورات في البلاد وإعلان مجموعة من ضباط كبار في الجيش الجابوني "إنهاء النظام القائم" في البلاد.

وقد أعلن عسكريون الأربعاء "إنهاء النظام القائم" في الجابون بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية السبت التي أعلنت فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64،27 بالمئة من الأصوات.

وظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا عبر شاشة محطة "جابون 24" من القصر الرئاسي. وأعلن أحد العسكريين وهو كولونيل في الجيش في بيان بث بعد ذلك عبر القناة الأولى في التلفزيون الجابوني "نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب الجابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".

كما تقرر وضع رئيس الجابون علي بونجو أونديمبا "قيد الإقامة الجبرية" محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى"، حسبما أعلن العسكريون منذ قليل.