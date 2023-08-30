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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

فيديو|أحداث الجابون.. مخاوف من حدوث فوضى.. وقادة الانقلاب يقررون تعليق العمل وإغلاق الحدود وحل المؤسسات

انقلاب الجابون
انقلاب الجابون
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بعد إعلان فوز الرئيس علي بونغو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية، أعلن عسكريون في الجابون، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلغاء نتائح الانتخابات والسيطرة على السلطة.

كما أعلنوا حل المؤسسات وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر وسط سماع إطلاق نار في ليبرفيل العاصمة.

يذكر أن عدد العسكريون 12، وأطلقوا على أنفسهم اسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، مؤكدين أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد، فضلاً عن الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم.

يرأس بونغو، البلاد منذ 14 عاما، وانتخب رئيسا للمرة الأولى عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاما.

في أكتوبر 2018، أصيب بونغو بجلطة دماغية بقي بعدها لمدة 10 أشهر دون ظهور علني، وفي الأشهر الأخيرة قام بجولات في كل أنحاء البلاد وزيارات رسمية إلى الخارج.

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