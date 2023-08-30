ضبط 750 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالشرقية

شنت إدارة تموين القنايات برئاسة بدوي عراقي مدير الإدارة ومفتشي الإدارة اليوم، حملة تفتيشية ورقابية على المخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات.

كما قامت الحملة بتحرير المحضر رقم ١٨٤٩ جنح قسم شرطة القنايات ضد. ي. ا. ع المديرة المسؤولة لمخبز بلدى لتجميعها ١٥ شيكارة دقيق بلدى ٨٧.٥% لبيعها بالسوق السوداء بإجمالي كمية قدرها ٧٥٠ كجم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.