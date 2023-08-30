دبلوماسي سابق: دور مصر كبير وداعم في الأزمة السودانية

أكد السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية السابق، دور مصر الكبير والداعم للسودان، متابعا أن زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، لمصر ذات أهمية مع تداعي الأوضاع فى السودان، خاصة أننا حذرنا أكثر من مرة أن استمرار القتال وانقسام القوى الوطنية سيؤدى لعواقب وخيمة للسوادن ودول الجوار.

وقال الحفني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إن تفاقم الأزمة السودانية لها أثر سيئ في جلب أضرار عديدة لكل دول المنطقة، وبالتالى يحتاج الأمر لتبادل وجهات النظر، وأن نتدارس سويا كيفية وضع نهاية لهذا القتال.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تؤكد أنه مهما كانت الخلافات فى السودان فهناك مصلحة قومية يجب أن يحرص عليها جميع السودانيين المدنى والعسكرى، ودائما ما نحذر من أن نرى تدخلات خارجية فى السودان والشعب السودانى أدرى بأمورهم ورسم خريطة للمستقبل.

وتابع أنه يجب أن يتم وضع نهاية لهذا الاقتتال تتسم بالاستمرار وعدم الرجعة فيها للوراء وحقن الدماء تماما، وإتاحة المساعدات التى يحتاجها الشعب السودانى، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحرك فى قضية السودان دون انتظار بكافة المحافل لأن القضية السودانية هى قضية مصر.