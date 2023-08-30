والدة "كريم" ضحية القتل بالمنيرة الغربية: "أبوه متوفي وكان بيصرف على إخواته"

قالت والدة الشاب كريم ضحية القتل على يد 3 بلطجية في منطقة المنيرة الغربية، بسبب خلافات علي أولوية المرور، إن نجلها تحمل المسئولية بعد وفاة والده، حيث قرر الشاب دخول معترك للحياة مبكرا من أجل الحصول على لقمة العيش الحلال، فكان يخرج صباح كل يوم يجوب الشوارع والميادين بمركبة التوك توك التي يعمل عليها سائقا ليعود لنا في المساء محملا ببشاير الخير ما بين طعام وجنيهات.

وأضافت الأم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": مش عايزة غير حق ابني بالقانون والقصاص العادل من الجناة، مستطردة: "قتلوا ابني بدم بارد في الشارع، ومكنش لينا غيره وبيصرف على إخواته".

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهما قتيلآ، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة كريم.خ.م، ٢٠عاما، سائق، مصاب بطعنة نافذة.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه نشبت بينه وبين شاب مشاجرة بسبب أولوية المرور، على أثرها سدد له المتهم طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.