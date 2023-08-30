مصدر: أنقرة وموسكو قد توقعان اتفاقيات في أعقاب المحادثات بين الرئيسين

أفاد مصدر سياسي في تركيا، بأن أنقرة وموسكو قد توقعان عدة اتفاقيات عقب المحادثات المقررة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي بجنوب روسيا.

وقال المصدر في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "هناك احتمال أن توقع روسيا وتركيا عدة اتفاقيات في أعقاب محادثات الرئيسين في سوتشي. بلا شك، يمكن أن يعطي هذا دفعة جديدة لتطوير العلاقات بين الدولتين. لكن كل شيء مرتبط بنتائج المحادثات الثنائية".

وأوردت الوكالة عن مصدر دبلوماسي، سابقا، أنه من المقرر أن يعقد اللقاء بين الرئيس الروسي ونظيره التركي في مدينة سوتشي الروسية. وتابع المصدر أن الموعد المحتمل لإجراء المحادثات هو 4 من الشهر المقبل. من جانبها لفتت قناة "Haberturk" التركية إلى التاريخ نفسه لإجراء هذه المحادثات في سوتشي.