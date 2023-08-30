عز الأسطول ومصطفى حجاج يشعلان مهرجان القلعة.. ومنى بوركهارد بالطابع الإسبانى

استمتع جمهور الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بتوليفة إبداعية ضمت ألوان فنية متعددة.

فعلى مسرح المحكى نجح الفنان مصطفى حجاج في خلق حالة من البهجة بين محبيه والحصول على تفاعلهم بمجموعة من أعماله الغنائية ذات الإيقاعات الخفيفة والسريعة والتى حققت شهرة واسعة بين الشباب كان منها: "يا بتاع النعناع، وأنا بتقطع من جوايا، وخطوة، وحب مين، وبنت الناس، وبطلينى، وسنين، وشكشكه، ويا باي، ويا لوز مقشر، ونصيبى وقسمتى، وزحمة، و100 وش" وغيرها، إلى جانب أحدث أعماله بعنوان "عملنا قيمة".

قبله وفى ظهوره الأول بالفعاليات نال الفنان عز الأسطول إعجاب واستحسان الحضور بأعماله الفريدة التى تمزج موسيقى الرأى بالاتجاه الصوفى ومذاق الجنوب المصرى وكان منها: "أنشودة آمون رع، ومدد يا الله، ومشيت، وفى الحسين، والعزوبية، وفوق النخل، ونسى نسى وهنا هنا".

وكانت عارضة الباسودوبل منى بوركهارد قد قدمت بمصاحبة أوركسترا لاس انكانتا دوراس مجموعة من اللوحات الحركية التى تحمل الطابع الإسبانى وتحاكى فى أدائها رياضة مصارعة الثيران، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغنائية اللاتينية التى ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.

تقام فعاليات الدورة 31 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، في الفترة من ٢٥ أغسطس الجاري حتى ٧ سبتمبر المقبل، بمسرح المحكي، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.