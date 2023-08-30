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الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 3.4 نقاط ليبلغ مستوى 7020.6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 05ر0 %، وذلك من خلال تداول 10ر106 ملايين سهم عبر تنفيذ 8494 صفقة نقدية بقيمة 26 مليون دينار كويتي.

 وانخفض مؤشر السوق الرئيس 7ر8 نقاط ليسجل 88ر5640 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 %، جراء تداول 4ر42 مليون سهم عبر 2811 صفقة نقدية بقيمة 15ر7 ملايين دينار كويتي.

 وصعد مؤشر السوق الأول 8ر7 نقاط لينهي تداولاته عند مستوى 84ر7733 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 % من خلال تداول 6ر63 مليون سهم عبر 5683 صفقة بقيمة 8ر18 مليون دينار كويتي.

بورصة الكويت ارتفاع الأسهم المتداولة