بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 3.4 نقاط ليبلغ مستوى 7020.6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 05ر0 %، وذلك من خلال تداول 10ر106 ملايين سهم عبر تنفيذ 8494 صفقة نقدية بقيمة 26 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 7ر8 نقاط ليسجل 88ر5640 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 %، جراء تداول 4ر42 مليون سهم عبر 2811 صفقة نقدية بقيمة 15ر7 ملايين دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الأول 8ر7 نقاط لينهي تداولاته عند مستوى 84ر7733 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 % من خلال تداول 6ر63 مليون سهم عبر 5683 صفقة بقيمة 8ر18 مليون دينار كويتي.