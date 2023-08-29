وكيل صحة البحيرة يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى غرب النوبارية المركزي

افتتح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، اليوم الثلاثاء، وحدة الغسيل الكلوي ( ب ) بمستشفى غرب النوبارية المركزى.

وقال وكيل الوزارة، أن وحدتا الغسيل الكلوي بمستشفي كفر الدوار وغرب النوبارية تم تطويرهما من خلال المجتمع المدنى، حيث تم تزويد مستشفى كفر الدوار العام بـ (15) ماكينة غسيل كلوى ماركة فرزينيوس 4008 بي اس، وتزويد مستشفى غرب النوباريه المركزي بـ (5) ماكينات غسيل كلوى، لتواكب الإمتداد الجديد وافتتاح التوسعات الجديدة لوحدة الكلى بالمستشفى، وبذلك يصبح اجمالى ما تم امداد مديرية الصحة بالبحيرة به (20) ماكينة، علما بأن سعر الماكينة الواحدة يقارب الـ 520 ألف جنيه، بإجمالى حوالي.400. 10 مليون جنيه.

وأعرب وكيل الوزارة، عن خالص شكره وتقديره لجهود المجتمع المدني، ولكل القائمين من المجتمع المدني بالعمل على خدمة المرضى من أهالى البحيرة، وكذلك شكره وتقديره للدكتورة رويده حسنى مدير إدارة الكلى بالمديرية، وللدكتور حموده الجزار وكيل المديرية.

وأقيمت الوحدة الجديدة للكلى بمستشفي غرب النوبارية، من خلال المشاركة المجتمعية ومساهمة المجتمع المدنى، والتى تم تطويرها وتجهيزها بجهود المجتمع المدني بشكل متميز لخدمة المرضى من أهالى غرب النوبارية وخارجهاـ وتم امدادها بـ 5 أجهزة جديدة عن طريق الوزارة، ويمكن استيعاب خدمة 30 مريض عند العمل بكامل طاقتها فى 6 شيفتات، ويوجد بها جهاز سونار وغرفة تداخلات كلوية تتيح تركيب القساطر للمرضى المحتاجين إلى غسيل كلوى طارئ، والمرضى الذين توقفت الوصلة الوريدية الشريانية الخاصة بهم، كما توجد غرفة خاصة للكشف الطبي.

حضر الإفتتاح، الدكتور أحمد إسماعيل رئيس جهاز مدينة النوبارية والنائب خالد أبوخطيب عضو مجلس النواب، السيد الفيل رئيس مجلس مجلس أمناء جهاز مدينة النوبارية، والدكتورة رويده حسنى مدير ادارة الكلى بالمديرية، والدكتور عصام عبدالمجيد مدير مستشفى غرب النوباريه، والدكتور أحمد حامد مدير الإدارة الصحية بغرب النوبارية.