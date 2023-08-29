لجنة من وزارتي النقل والري وأزمات سفاجا تتفقد البرابخ والسدود على جميع الطرق

كلف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، لجنة مشكلة من إدارة الأزمات بالمدينة وعضوية الإدارة الهندسية والهيئة العامة للطرق التابعة لوزارة النقل وإدارة المياه الجوفية التابعة لوزارة الري والموارد المائية بالمرور علي مخرات السيول والبرابخ والسدود والبحيرات وأعمال الحماية الخاصة بالطرق لجميع الطرق الخاصة بالمدينة (سفاجا_الغردقة وسفاجا_سوهاج وسفاجا_قنا وسفاجا_القصير).

أووضح رئيس المدينة، أنه تنفيذ لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تفقدت اللجنة بالمرور لمراجعة جاهزية أعمال الحماية والتأكد من عدم وجود عوائق قد تعيق هذه الأعمال من الدور الذي أنشأت من أجله وهو تصريف المياه من مصدرها (الوادي) حال هطول الأمطار والسيول بالبرابخ أسفل الطريق للجهة الأخرى دون إحداث خسائر بالطريق قد تؤدي إلى حوادث والتأكد أيضا من سلامه السدود والبحيرات المنشائه لنفس الغرض وهو حجز كميات كبيرة من المياه المتدفقة من الأودية بالبحيرات وخلف السدود لعدم تدمير الطريق حال هطول الأمطار الغزيرة.

وأضاف شعبان، أن اللجنة فحصت جاهزية أعمال الحماية وإزالة بعض الأتربة وحرق الحشائش الموجودة أمام البرابخ وذلك كإجراء احترازي ودوري تقوم به المدينة بصفة مستمرة وخصوصا قبل دخول فصلي الخريف والشتاء وهم الفصول الأكثر توقعا لهطول الأمطار فيهم، فضلا عن التأكد من صلاحية الطرق ووجدت بعض الملاحظات وقد تم عمل إزالة فورية لبعض العوائق ومنها ما يحتاج إلى إجراءات ستتم عن طريق هيئة الطرق لرفع درجة جودة الطرق.

IMG-20230829-WA0033

IMG-20230829-WA0030

IMG-20230829-WA0029

IMG-20230829-WA0025

IMG-20230829-WA0027

IMG-20230829-WA0028