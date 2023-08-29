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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتفاق السعودي يقترب من حسم ضم فينالدوم من باريس سان جيرمان

فينالدوم
فينالدوم
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أكدت تقارير صحفية سعودية أن نادي الاتفاق على بعد خطوات معدودة من التعاقد مع اللاعب الهولندي، جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول السابق وباريس سان جيرمان الحالي، في موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

ولا يعتبر نادي الاتفاق هو المهتم الوحيد بالتعاقد مع اللاعب بعدما أبدى نادي ايندهوفن الهولندي اهتمامه أيضًا باللاعب رفقة الشباب السعودي للحصول على خدماته وسط رغبة اللاعب بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.

وطبقا لصحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مصارد خاصة فإن إدارة الاتفاق قطعت شوطاً كبيراً في مفاوضاتها مع لاعب باريس سان جيرمان الهولندي جورجينو فينالدوم المعار لروما الإيطالي، إذ عرض النادي السعودي نحو 7 ملايين دولار في الموسم الواحد.

ليفربول باريس سان جيرمان اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم لشباب السعودي