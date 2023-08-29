ثقافية الصحفيين تحتفى بذكرى نجيب محفوظ السبت المقبل

تقيم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة فى السابعة من مساء السبت القادم للاحتفاء بعميد الرواية العربية نجيب محفوظ بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لرحيله، تحت عنوان "نجيب محفوظ حضور دائم"، يشارك في الندوة الناقد الدكتور حسين حمودة، والروائى عزت القمحاوى، والناقد والروائى سيد الوكيل، ويدير حلقة النقاش الكاتب والروائى حسن عبد الموجود.

تقام الندوة بالقاعة المستديرة " قاعة أمين الرافعى بالدور الثالث بمبنى النقابة.

تأتى هذه الندوة بداية لسلسلة من ندوات وحلقات نقاش تحتفى بأعلام الإبداع والفكر المصريين، وسيكون الاحتفاء التالى بعميد الأدب العربى طه حسين، فى أكتوبر القادم بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيله لم يخفت خلالها حضوره، ولم يتراجع أثره العظيم فى الثقافة المصرية والعربية.