الحبس 3 سنوات لمتهم تسبب في عاهة مستديمة لمواطن بالسلام

قضت محكمة جنح السلام بمعاقبة سائق بالحبس 3 سنوات مع إلزام ده بدفع غرامة قدرها 3000 جنيه، لتعديه بالضرب على شخص مسببا له عاهة مستديمة خلال مشاجرة بمنطقة السلام.



تلقى قسم شرطة السلام بلاغا يفيد بإصابة عامل خلال مشاجرة مع آخر بدائرة القسم.



وانتقال قوات الامن لمحل البلاغ وبالفحص تبين تعدي شخص يدعى م.ح، يعمل سائق ميكروباص، على آخر بدائرة القسم خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء متسببا في إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة في يده ولاذ بالفرار.



ومن خلال التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ، وألقى قوات الامن القبض على المتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.