محافظ قنا يستقبل وفد وكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية

أستقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه اليوم وفد وكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية وأعضاء مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية لمناقشة رفع مستوى الاستدامة بخدمات المياه والصرف الصحي بصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس محمد معوض نائب مدير وحدة ادارة المشروعات بوزارة الاسكان، وأميرة الصرفي منسق مشروع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المستدامة والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا ، وضم الوفد الهولندي سنا هايتولينين مدير مشروعات باتحاد البلديات الهولندي ودنيا توكل مسئول شؤون المناخ ومريولين يونجمان رئيس الشئون الاقتصادية والتعاون الائتماني وفولكرت دي ياجر سكرتير أول شئون ادارة المياه.



واستعراض محافظ قنا خلال الاجتماع فرص التعاون والتنسيق المبنية على مخرجات ونتائج برنامج تنمية الصعيد ومشروع استدامة خدمات الصرف الصحي بما يساهم في تحقيق الرؤية التنموية للمحافظة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وقال محافظ قنا ان برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خصص ما يزيد عن 2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمدن وقري محافظة قنا ، من خلال تنفيذ حوالى 4000 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية خلال 3 اعوام استفاد منها حوالى 2.6 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 5 مليارات جنيه.



وأضاف الداودي، أن البرنامج احدث طفرة كبيرة بمختلف القطاعات المستهدفة، وذلك باشادة من منصه الأمم المتحدة كأفضل برنامج تنموي في مكافحة الفقر وتحقيق اهداف التنمية المستدامة .

وتابع محافظ قنا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تقوم بتنفيذ 388 مشروع في قطاع الصرف الصحي و181 مشروعا في قطاع مياه الشرب ب 5 مراكز ( أبوتشت – فرشوط – دشنا – الوقف – قوص ) حيث ارتفعت نسبة تغطية مشروعات مياه الشرب إلى 99 %، كما ارتفعت بشكل كبير نسبة خدمات توصيل الصرف الصحي للمنازل ، لافتا إلى أن حياة كريمة أحدثت طفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين بعد تطوير البنية التحتية

أوضح وفد وكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية أن زيارته لمحافظة قنا للتعرف علي مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة وكذلك الفرص والتحديات التي تواجه المسئولين التنفيذيين ، فضلا عن التعرف علي الاحتياجات المجتمعية من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، و الإجراءات التي يتم اتخاذها لاستكمال وضمان استدامة ما يحققه برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر .