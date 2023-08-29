ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 17 سفينة ،بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها السفينة (UNI - K) والتي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 101 م وعرضها 18 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ6864 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، ويأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18634 طن تشمل: 4500 طن علف بنجر و 3276 طن رمل و 5409 طن يوريا و 5449 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23980 طن تشمل: 4825 طن خردة و495 طن زيت طعام و 930 طن ابلاكاش و 2205 طن حديد و 9860 طن ذرة و 3639 طن قمح و2026 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 742 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 227 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4450 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91635 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191412 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3786 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى وطنطا، و عدد 2 وحدة نهرية (بارج) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى (553 طن) من القمح متجهه إلى امبابه، بعد انتهائهم من تفريغ شحنة تقدر بحوالي (525 طن) أسمنت معبأ أبيض وشحنة تقدر بحوالي (13 طن) قواعد خشبية قادمة من محافظة المنيا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4888 شاحنة.

