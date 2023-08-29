"تربية حلوان" تطرح برنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية للمدارس الدولية واللغات

تطرح كلية التربية جامعة حلوان هذا العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ برنامج (بنظام الساعات المعتمدة) لتدريس اللغة الفرنسية بما يتماشى مع المستحدثات التربوية والتعليمية، وهو برنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية للمدارس الدولية واللغات، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام حمدي عميد الكلية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد معلم متمكن من المعرفة في مجال تخصصه، متقن لمهارات اللغة الفرنسية، قادراً على تطوير ذاته وعلى تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الدولية واللغات بما يواكب التوجهات التربوية الحديثة .



ويقبل البرنامج الطلاب خريجي المدارس الثانوية الحكومية، والرسمية للغات، واللغات الخاصة دارسي اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى أو ثانية، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدون من جميع الدول طبقاً للقواعد التي ينظمها المجلس الأعلى للجامعات.

هذا وتكون الدراسة وفقا لنظام الساعات المعتمدة، يدرس الطالب 150 ساعة معتمدة على مدار (4) مستويات دراسية، (ثمانى فصول دراسية) بحيث تتراوح الساعات المعتمدة فى المستوى الدراسى بين 18 ساعة معتمدة و 20 ساعة معتمدة.

٦- يمنح البرنامج شهادة الليسانس فى الآداب والتربية (معلم اللغة الفرنسية للمدارس الدولية واللغات).

ويشرف على البرنامج الدكتور خالد حجازي منسق البرنامج .