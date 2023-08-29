مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الإثنين، منخفضًا 5.85 نقاط ليقفل عند مستوى 11464.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 176 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 116 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وتكافل الراجحي، والمطاحن الأولى، وعلم، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أيان، وتكوين، والخليج للتدريب، ومرنة، والحفر العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.94% و5.81%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وشمس، والرياض، والكثيري هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرمكو السعودية، وعلم، وعذيب للاتصالات، والرياض، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 343.91 نقطة ليقفل عند مستوى 23666.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 35.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون و700 ألف سهم.