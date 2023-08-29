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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

غرق 5 مهاجرين بينهم 4 أطفال قبالة ساحل اليونان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي خمسة مهاجرين غير شرعيين مصرعهم أثناء محاولتهم الهروب إلى اليونان.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس:إن خفر السواحل اليوناني أنقذ 23 مهاجرًا،وانتشل جثث أربعة أطفال وامرأة.
وكشفت وسائل إعلامية يونانية عن وصول 10،790 مهاجرًا ولاجئًا لليونان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023م مقابل 5،216 في الفترة نفسها من العام الماضي.

غرق 5 مهاجرين اليونان 4 أطفال