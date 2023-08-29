غرق 5 مهاجرين بينهم 4 أطفال قبالة ساحل اليونان

لقي خمسة مهاجرين غير شرعيين مصرعهم أثناء محاولتهم الهروب إلى اليونان.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس:إن خفر السواحل اليوناني أنقذ 23 مهاجرًا،وانتشل جثث أربعة أطفال وامرأة.

وكشفت وسائل إعلامية يونانية عن وصول 10،790 مهاجرًا ولاجئًا لليونان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023م مقابل 5،216 في الفترة نفسها من العام الماضي.