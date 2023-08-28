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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

العراق وإيران يتوصلان لاتفاق لنزع سلاح مجموعات كردية على الحدود

ناصر كنعاني
ناصر كنعاني
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توصلت كلًا من إيران والعراق، اليوم الاثنين، لاتفاق يقضي بنزع سلاح مجموعات كردية معارضة ومناوئة لطهران في إقليم كردستان، المتمتع بالحكم الذاتي، على الحدود بين بغداد وطهران.

الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة العراقية ملتزمة بنزع سلاح المجموعات الكردية المسلحة المتمركزة بإقليم كردستان بحلول منتصف شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم إخلاء المعسكرات الكردية ونقلها إلى أماكن أخرى حددتها الحكومة العراقية بموجب الاتفاق.

وأضاف أن الحكومة العراقية أبلغت المجموعات الكردية ببنود ونصوص هذا الاتفاق للشروع في تنفيذه بأقصى سرعة، مشيرًا إلى أن المهلة المذكورة في هذا الاتفاق لم يتم تمديدها تحت أي ظرف من الظروف.

ولفت كنعاني إلى أن ذلك الاتفاق يشير إلى طبيعة العلاقة بين إيران والعراق القائمة على مبدأ حسن الجوار، مشددًا على أن إيران تنتظر التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق العراقي الإيراني.

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