رئيس جامعة المنوفية يشارك المحافظ فى تفقد المنطقة اللوجستية التجارية

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى الجولة التفقدية التى قام بها اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لمتابعة الأعمال الإنشائية للمنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا مركز بركة السبع، يرافقهم الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ، يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية المتخصصة وتوفير الأراضي للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية بالمحافظات.

هذا واستمع الحضور إلى شرح تفصيلي عن مراحل سير العمل بالمشروع حيث وجه المحافظ بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لسرعة الإنتهاء من الأعمال وتذليل كافة العقبات التى تواجه التنفيذ للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة، مشيرا إلى أن المنطقة اللوجيستية تعد نقلة حضارية ستساهم فى توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، ورفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع على الدولة والمواطن فضلاً عن خدمة طلاب جامعة المنوفية الأهلية.