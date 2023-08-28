رسميا.. لجنة الزمالك تعلن موعد إجراء انتخابات النادي

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التي تضم كلا من، الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي لنادى الزمالك ورئيساً للجنة وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانا رسميا بعد تسلم النادي بالأمس.

وقالت اللجنة في البيان:" اجتمعت اللجنة صباح اليوم الاثنين في الجلسة رقم ١ من أجل مناقشة العديد من الملفات الرياضية والإدارية والمالية التي تخص النادي".

وشهدت الجلسة التأكيد على تيسير كافة الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات.

وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية على النحو التالي:

الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 3 سبتمبر المقبل بالاعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة في عملها حتى إنتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

عقد عدة اجتماعات على مدار الساعة مع مديري الإدارات على كافة المستويات لمناقشة كافة الملفات الإدارية الخاصة بالنادي.