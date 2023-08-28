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الإثنين 28 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا.. لجنة الزمالك تعلن موعد إجراء انتخابات النادي

نادي الزمالك
نادي الزمالك
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أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التي تضم كلا من، الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي لنادى الزمالك ورئيساً للجنة وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانا رسميا بعد تسلم النادي بالأمس.

وقالت اللجنة في البيان:" اجتمعت اللجنة صباح اليوم الاثنين في الجلسة رقم ١ من أجل مناقشة العديد من الملفات الرياضية والإدارية والمالية التي تخص النادي".

وشهدت الجلسة التأكيد على تيسير كافة الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات.

وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية على النحو التالي:

الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات  يوم 3 سبتمبر المقبل بالاعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة في عملها حتى إنتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

عقد عدة اجتماعات على مدار الساعة مع مديري الإدارات على كافة المستويات لمناقشة كافة الملفات الإدارية الخاصة بالنادي.

الزمالك نادي الزمالك اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك