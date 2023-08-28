تدريبات بدنية قوية لبيراميدز استعدادا لأولى وديات معسكر تركيا.. صور

خاض فريق الكرة بنادي بيراميدز مرانا صباحيا قويا بمعسكر الفريق المقام حاليا في مدينة أنطاليا التركية والذي يستمر حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويلتقي بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء غدا الثلاثاء فريق ليماسول القبرصي على ماكو ستاديوم القريب من مقر معسكر بعثة الفريق في تركيا.

وجاء المران قويا للغاية وشهد مشاركة جميع اللاعبين الذين أبدوا جاهزية كاملة للمشاركة في المباراة الودية الأولى التي يخوضها الفريق في فترة الإعداد.

وحدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز ٤ مباريات ودية خلال معسكر أنطاليا تقام أيام ٢٩ و٣١ أغسطس الجاري و٢ و٦ سبتمبر المقبل، قبل ختام المعسكر والعودة للقاهرة يوم ٧ سبتمبر.

ويتحضر بيراميدز للموسم الجديد والبداية بمواجهة الجيش الرواندي أحد يومي ١٥ أو ١٦ سبتمبر المقبل في العاصمة الرواندية كيجالي في إطار ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.