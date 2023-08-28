الأرصاد: حالة الطقس أجواء صافية حارة على شمال البلاد والحرارة المحسوسة 36

كشفت هيئة الأرصاد الجوية الجوية، عن أنه تشهد حالة الطقس أجواء صافية حارة على شمال البلاد مع هدوء نسبى فى الرياح وارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وسيظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأوضح الجهاز أنه درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى المقاسة فى الظل ٣٣ درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة ٣٦ درجة مئوية.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شديد الحرارةعلي جنوب سيناء و جنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا علي كافة الانحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 إلى 90% للعظمى والصغرى من 35 إلى 50%.

ويشهد يوم الإثنين شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري.

وفرص أمطار ضعيفة على السواحل الشمالية الغربية مطروح والسلوم على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى 26 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى 28، وعلى شمال الصعيد 37 والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى 28 درجة.