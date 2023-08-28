جامعة حلوان الأهلية تطرح برنامج هندسة المصانع الرقمية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، طرح برنامج هندسة المصانع الرقمية، حيث تعد المصانع الرقمية هي مؤسسات صناعية مترابطة للغاية يتم فيها دمج تقنيات علوم البيانات الحديثة والذكاء الاصطناعي مع أنظمة التشغيل المبرمجة مما يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية والاستدامة وتحسين الاقتصاد وذلك مواكبة للثورة الصناعية الرابعة، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، إشراف الدكتورة عزة بركات منسق البرنامج.

ويؤهل برنامج هندسة المصانع الرقمية للعمل في:

نظم التصنيع وخطوط الإنتاج المبرمجة

نظم الأتمتة الصناعية

نظم صيانة الماكينات المبرمجة

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنظومات الصناعية

برمجة واستخدام الروبوتات فى المنظومات الصناعية

استخدام تطبيقات إنترنت الأشياء لتحليل التنبؤ بالجودة

وهناك بعض الأنظمة التى يقوم الطالب بدراستها وهي:

1- ماكينات التحكم الرقمى CNC

وتتم برمجة الأجزاء المراد تصنيعها على برنامج خاص يعرف ب( G Code) أو ادخال رسم الجزء من خلال برامج التصميم (CAD) وتتخزن هذه المعلومات داخل الماكينة وتبدأ في التصنيع الرقمي بإتباع كافة المعلومات التي برمجت، ويتم تنفيذ عمليات القطع خطوة خطوة مع استخدام أوامر اختيار متغيرات القطع وعدد القطع طبقا للاكواد المذكورة فى البرنامج، ماكينات التحكم الرقمى يمكن استخدامها منفردة أو من خلال نظم تصنيع متكاملة، وتكون المنتجات تكون ذات دقة عالية.

2- الأتمتة الصناعية

الأتمتة الصناعية وتطبيقها على المستوى الصناعي، يشمل أتمتة عمليات التصنيع والإنتاج و التحكم في الجودة وكذلك التحكم في العمليات الخاصة بمناولة مواد التصنيع.

3- الذكاء الصناعى

عمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على تحسين أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات أو المهام التي كانت تتطلب القوة البشرية فيما مضى، كما يمكن للذكاء الاصطناعي فهم البيانات على نطاق واسع لا يمكن لأي إنسان تحقيقه، وهذه القدرة يمكن أن تعود بمزايا كبيرة على الأعمال مثل إعداد العلاقات بين قواعد البيانات وتصميم وتحليل النظم والإشراف على الروبوتات.

4. الروبوتات

من أهم المجالات التي قام الروبوت باقتحامها والإبداع فيها هي المجالات الصناعية، حيث يمكنه أن يحل محل القوى البشرية ويسهم في تقليل الجهد البشري، كما يقوم بالمهام الخطرة ويتم استخدام الروبوتات في خطوط الانتاج فى اعمال اللحام وعمال المناولة والنقل وايضا فى تجميع الأجزاء وتغليف البضائع والصناعات، أي أن الروبوت يمكن استخدامه في كافة مراحل الصناعة والإنتاج.

ولمزيد من المعلومات والاستفسار عن البرنامج يمكن التواصل على الايميل التالي:

afmbarakat@yahoo.com