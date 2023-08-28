ضبط 1.2 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخبز ومحل بمنطقتي الساحل والزيتون

ضبطت مباحث التموين بمديرية امن القاهرة طن و200 كيلو دقيق مجهول المصدر داخل مخبز ومحل بمنطقتى الساحل والزيتون.

وتعود البداية، عندما تم ضبط (مسئول عن مخبز بلدى - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل)، وعثر بداخل المخبز على كمية من المواد الغذائية وزنت (700 كيلو جرام "دقيق بلدى مدعم" مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره لتحقيق أرباح غير مشروعة).

كما تم ضبط (مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون)، وعثر بداخل المحل على كمية من المواد الغذائية وزنت (500 كيلو جرام "دقيق" مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره لتحقيق أرباح غير مشروعة).

ونجح رجال مباحث التموين فى ضبط (مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون) وعثر بداخل المحل على كمية من المواد الغذائية وزنت (70 كيلو جرام "زيت طعام" مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره لتحقيق أرباح غير مشروعة)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.