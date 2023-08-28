سوريا: تحويل مسار الرحلات الجوية من مطار حلب جراء القصف الإسرائيلي

الإثنين 28/أغسطس/2023 - 12:00 م

أعلنت المؤسسة العامة للطيران المدني في وزارة النقل السورية عن تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية؛ جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف المطار وأدى إلى خروجه عن الخدمة.

وأشارت المؤسسة -في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين، إلى أن كوادر المؤسسة الفنية والهندسية والإدارية باشرت الكشف عن الأضرار التي لحقت بمدرج المطار وإزالة آثار العدوان تمهيدًا لإصلاحها بالتعاون مع شركاتنا الوطنية المعنية.

وذكر مصدر عسكري في وقت سابق أنه في نحو الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم شنت إسرائيل عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفة مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة.

