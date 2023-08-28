ads
الإثنين 28 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سوريا: تحويل مسار الرحلات الجوية من مطار حلب جراء القصف الإسرائيلي

مطار حلب
مطار حلب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت المؤسسة العامة للطيران المدني في وزارة النقل السورية عن تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية؛ جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف المطار وأدى إلى خروجه عن الخدمة.
وأشارت المؤسسة -في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين، إلى أن كوادر المؤسسة الفنية والهندسية والإدارية باشرت الكشف عن الأضرار التي لحقت بمدرج المطار وإزالة آثار العدوان تمهيدًا لإصلاحها بالتعاون مع شركاتنا الوطنية المعنية.

وذكر مصدر عسكري في وقت سابق أنه في نحو الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم شنت إسرائيل عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفة مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة.
 

مطار حلب القصف الاسرائيلي إسرائيل سوريا