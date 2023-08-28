الثانوية العامة «دور ثان».. تداول امتحانات «علم النفس والجيولوجيا والتفاضل»

تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام»، منذ قليل نماذج لثلاثة امتحانات يؤديها طلاب الثانوية العامة، بالدور الثاني، منذ التاسعة صباح اليوم.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثاني في مادة "الجيولوجيا، والعلوم البيئية"، لمدة 3 ساعات.

كما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثاني في مادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، لمدة ساعتين.

كما يواجه طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة "علم النفس والاجتماع"، لمدة 3 ساعات.

ويتابع فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية بوزارة التر والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ويصل طلاب الثانوية العامة بالدور الثاني ما يزيد عن 119 ألف طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية.

وانطلقت الامتحانات السبت الماضي 19 أغسطس، وتنتهي غدًا الثلاثاء 29 من الشهر نفسه.