اليوم.. اتحاد الكرة يحسم تشكيل أجهزة منتخبات المراحل السنية

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا رسميا اليوم، لحسم عدد من الملفات الهامة، وفي مقدمتها تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات المراحل السنية.

وتقام جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة بالإسكندرية، وذلك بالتزامن مع تواجد أعضاء المجلس في المدينة الساحلية لحضور احتفال منطقة الإسكندرية لكرة القدم بمرور 100 عام على تأسيسها.

وينتظر أن يستعرض مجلس إدارة اتحاد الكرة التقرير الخاص باللجنة المكلفة باختيار المرشحين للعمل في الأجهزة الفنية لمنتخبات المراحل السنية، وهي اللجنة التي تضم ثلاثي مجلس إدارة اتحاد الكرة حازم إمام ومحمد بركات وعامر حسين.

ومن المقرر أن يختار مجلس إدارة اتحاد الكرة أجهزة منتخبات مواليد 2005 و2007 و2009، وذلك من بين قائمة المدربين المرشحين للعمل في أجهزة تلك المنتخبات.

ويتصدر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي الترشيحات لتولي تدريب منتخب الشباب مواليد 2005، في ظل تأييد معظم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة تعيين المدرب البرازيلي على رأس الجهاز الفني الجديد لمنتخب الشباب، بعد نجاحه مع المنتخب الأولمبي وقيادته للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

وتبرز أسماء أخرى ضمن المرشحين لتولي قيادة منتخبي 2007 و2009، ومن تلك الأسماء محمد شوقي وسيد معوض، بجانب أسماء أخرى مطروحة للعمل ضمن الأجهزة المعاونة مثل شريف عبد الفضيل وعادل مصطفى.

كذلك ينتظر أن يتطرق مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم لمناقشة التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وذلك وفقا للتصور المقدم من فيتور بيريرا رئيس اللجنة، والذي طالبه اتحاد الكرة بإعداد قائمة بأسماء من يرغب في تواجدهم معه ضمن تشكيل لجنة الحكام للموسم الجديد.