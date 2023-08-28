بالصور.. رفع 433 حالات إشغال متنوعة وتشميع سنتر تعليمي بالدقي

نفذ اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطة المرافق ومباحث المرافق وإدارة رخص المحلات، حملة إشغالات وتفتيش على رخص المحال التجارية، وأسفرت الحملة، لتنفيذ قرار للغلق والتشميع لسنتر تعليمي لإدارتهم بدون ترخيص "بشارع مصدق مع محي الدين أبو العز.

وعلى الفور توجه اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي والقوة المعاونة له إلى داخل مقر السنتر التعليمي، وتلاحظ وجود كراسي ومعدات وأدوات تستخدم خاصة بالعملية التعليمية للطلبة، وعلى الفور تم إيقاف أعمال نشاط السنتر التعليمي، وتم مصادرة محتويات المكان، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بقطع المرافق والغلق والتشميع.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة شن حملات ومرور ميداني على شوارع وميادين المحافظة، للتصدي لجميع أنواع المخالفات بشتى صورها، كذلك الأماكن غير المرخصة بالغلق والتشميع. كما تمكنت الحملة من رفع الإشغالات الكافيهات من "شارع التحرير " مع تحرير محاضر إشغال للمخالفين وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.



وأسفرت الحملة من رفع عدد 443 حالة إشغالات متنوعة، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للشارع بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة ورصد مخالفات المحال والمقاهى ورفع الإشغالات ومنع التعديات.

