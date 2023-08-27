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الأحد 27 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البنك الدولي: نقص المياه وسوء الصرف الصحي يهددان الاقتصاد العالمي

البنك الدولي
البنك الدولي
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شددت مجموعة البنك الدولي علي ضرورة أن تبحث الحكومات علي حلول لازمة المياه لاستمرار الحياة علي الارض وحسن استغلال الفوائض من المياه لدعم مليارات من البشر.

أضاف تقرير صادر عن مجموعة البنك حول أزمات المياه، بأن مليار من المواطنين حول العالم يواجهون أزمات الوصول للمياه النظيف وشبكات آدمية للصرف الصحي .

أوضحت مجموعة البنك أن تلك الممارسات تشكل تهديدا حقيقيا  للاقتصاد العالمي  ويشجع على الهجرة وقد يؤجج الصراع.  واضاف البنك أن هناك حاجة إلى إجراء عالمي لإرساء الأمن المائي من أجل تحقيق نمو أخضر شامل وقادر على الصمود، إلى جانب تناول العلاقة المتداخلة بين المياه والمناخ والصراع.

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