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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: مقاتلة روسية من طراز "سو30" تعترض مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

مقاتلة
مقاتلة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو-30" اعترضت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية عند اقترابها من حدود روسيا فوق البحر الأسود.
وأشارت الوزارة في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم /الأحد/، إلى أنه عند اقتراب المقاتلة الروسية من طائرة الاستطلاع الأمريكية غيرت مسارها وابتعدت عن حدود دولة روسيا الاتحادية.
وأضافت أن الطائرة الروسية عادت إلى قاعدتها بسلام ومنعت انتهاك حدود البلاد، مشيرة إلى أن تحليق المقاتلة الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة مع الالتزام بالإجراءات الأمنية.

الدفاع الروسية مسيرة طائرة روسيا البحر الأسود