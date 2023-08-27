حملات أمنية لضبط حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 32 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "14 بندقية آلية –

10 بنادق خرطوش- 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (24 متهم لــ 10 منهم معلومات جنائية".

وضبط 5 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرةالمتنوعة) بحوزة 5 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 568 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم “كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام– كمية من مخدرالهيروين” بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط قطعة سلاح نارى، عبارة عن (فرد محلى) بحوزة (متهم)، تنفيذ 797 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 9،500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 14 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2،500 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الشابو –5 فرد محلى –عدد من الطلقات من ذات العيار، بحوزة 7 متهمين لـ"6 منهم معلومات جنائية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.