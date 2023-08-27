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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية لضبط حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية

حملات أمنية لضبط
حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة الناري
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات. 

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط 

ضبط 32 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "14 بندقية آلية –
10 بنادق خرطوش- 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (24 متهم لــ 10 منهم معلومات جنائية".

وضبط 5 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرةالمتنوعة) بحوزة 5 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 568 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان 
ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم “كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام– كمية من مخدرالهيروين” بحوزة 4 متهمين   لـ3 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط قطعة سلاح نارى، عبارة عن (فرد محلى) بحوزة (متهم)،  تنفيذ 797 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط
ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 9،500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 14 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2،500 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الشابو –5 فرد محلى –عدد من الطلقات من ذات العيار، بحوزة 7 متهمين لـ"6 منهم معلومات جنائية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

قطاع الامن العام أسيوط اسوان دمياط