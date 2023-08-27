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الأحد 27 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

خلال 24 ساعة .. ضبط
خلال 24 ساعة .. ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير المستندات
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية .
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط  (2287 مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام: ضبط  (37) قضية .
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (323) حكم قضائى متنوع.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (6) قضايا. 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الداخلية المنافذ لهجرة غير الشرعية تزوير المستندات