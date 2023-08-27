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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الألمانى.. تشكيل هجومى لماينز أمام آينتراخت فرانكفورت

ماينز
ماينز
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أعلن بو سفنسون المدير الفنى لفريق ماينز، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره آينتراخت فرانكفورت، وذلك بعد قليل على ملعب "ميوا أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق ماينز كالتالى:
حراسة المرمى: روبين زينتير.
خط الدفاع: ماكسيم ليتش، إديميلسون فيرنانديز، سيب فان دن بيرج.
خط الوسط: فيليب مويني، لياندرو باريرو، دومينيك كوهر، انتونتي كاسي، أنطون ستاخ.
خط الهجوم: جاي سونغ لي، لودوفيتش أجورك.
ويحتل فريق آنتراخت فرانكفورت المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط، بينما يقع فريق ماينز فى المركز الـ 16 بدون نقاط.

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