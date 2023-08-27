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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة ترصد اختلافات في إنذارات السكتة القلبية بين الرجال والنساء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أفادت دراسة جديدة أنه على الرغم من حقيقة ما يقارب نصف الأشخاص الذين يعانون من السكتة القلبية  يشعرون ببعض الأعراض قبل 24 ساعة من حدوثها، إلا أن العلامة الأساسية المنذرة بالخطر مختلفة بين الجنسين، حيث يكمن الفرق في أن النساء تشعر في اليوم السابق بـ"ضيق التنفس"، بينما يشعر الرجال بـ"ألم حاد بعض الشيء في الصدر".

ووفق “سكاي نيوز” قال كبير مؤلفي الدراسة، سوميت تشوغ: "النتائج التي توصلنا إليها يمكن أن تؤدي إلى نموذج جديد للوقاية من الموت القلبي المفاجئ".

وتحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب، ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول في شرايين القلب.

وتشمل أعراض النوبة القلبية الشائعة ما يلي:

1)  ألم في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل.
2) الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانا

3) يصل إلى الجزء العلوي من البطن.
4) العرق البارد.
5) الإرهاق.
6) حرقة المعدة أو عسر الهضم.
7) شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة.
8) الغثيان.

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