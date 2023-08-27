بمشاركة 40 ناشرا.. تنظيم أول معرض للكتاب في السويس

على ممشى أهل السويس، انطلقت فعاليات معرض السويس للكتاب الذي يتم تدشينه على مساحة 1500 متر، ويستمر حتى 8 سبتمبر المقبل ويفتح أبوابه يوميا للجمهور من الرابعة عصرا حتى الواحدة صباحا.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أول معرض للكتاب في السويس بمشاركة 40 ناشرا".

ويشارك في الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب ما يقرب من 40 ناشرا وتتنوع ما بين دور نشر خاصة ومؤسسات صحفية وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة إلى جانب مكتبة مصر العامة.

كذلك يتم تدشين مجموعة من الفعاليات الثقافية لأهم رموز الفكر والإبداع في مصر وشباب الكتاب والمفكرين إلى جانب نشاط فني ونشاط للطفل على مدار أيام المعرض.

وتشتمل الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب على برنامج فني وثقافي يشارك فيه أكثر من 70 مثقفا من خلال ندوات وفعاليات مختلفة التي تقام على هامشه على مدار أيامه.

https://www.youtube.com/watch?v=nnG2ubxINiM&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9